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داوود حنانيا.. أول أردني يتلقى لقاح كورونا.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:24 م
أول أردني يحصل على
أول أردني يحصل على لقاح كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تلقى مدير الخدمات الطبية الأردني الأسبق، الدكتور داوود حنانيا، لقاح فيروس كورونا، ضمن حملة التطعيم التي بدأت في المملكة صباح اليوم.

وقال حنانيا، طبيب القلب المتقاعد، في تصريحات عقب تلقيه التطعيم، إنه تابع تفاصيل اللقاحات مع أرقى المؤسسات البحثية في العالم.

وأوضح وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، أن اللقاحات التي وصلت إلى المملكة، حصلت على موافقات المؤسسات العالمية والأردنية وأثبتت أمانها.

وبدأ صباح اليوم في الأردن العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر بيونتيك" الأمريكي الألماني، إلى الأردن.
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