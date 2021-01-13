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حوادث

سقوط عاطلين تخصصا في سرقة المتعلقات من السيارات بالزيتون

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:35 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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كتب محمد صبري
القي رجال مباحث القاهرة القبض علي عاطلين تخصصا في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بإسلوب " الضغط على الكابود " .

ففى اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع جسر السويس تمكنوا من ضبط عاطلين بحوزتهما حقيبة يد بداخلها ( سماعة طبية , جهاز قياس ضغط الدم , جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم ) مجهولي المصدر .

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل السيارة حال توقفها بالشارع محل الضبط  بإسلوب " كسر زجاج الهواية " .

أمكن التوصل للمجني عليه وتبين انه طبيب ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة  باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات .

واعترفا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب " الضغط على الكابود " تم بارشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما .

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمه، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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