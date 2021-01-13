سقوط عاطلين تخصصا في سرقة المتعلقات من السيارات بالزيتون

القي رجال مباحث القاهرة القبض علي عاطلين تخصصا في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بإسلوب " الضغط على الكابود " .





ففى اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع جسر السويس تمكنوا من ضبط عاطلين بحوزتهما حقيبة يد بداخلها ( سماعة طبية , جهاز قياس ضغط الدم , جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم ) مجهولي المصدر .





بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل السيارة حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب " كسر زجاج الهواية " .





أمكن التوصل للمجني عليه وتبين انه طبيب ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات .





واعترفا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب " الضغط على الكابود " تم بارشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما .



