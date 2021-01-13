ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 80 شخصا في هجوم على الحدود الإثيوبية السودانية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:45 م
الحدود السودانية
الحدود السودانية الإثيوبية
Advertisements
شريف سيد
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 80 مدنيا في هجوم وقع في منطقة بني شنقول-جوموز على حدود الإثيوبية مع السودان.

وقال آرون ماشو المستشار البارز باللجنة إلى وكالة رويترز: "تلقينا معلومات بأن أكثر من 80 مدنيا قتلوا في مذبحة أخرى". 

وتقع هذه المنطقة على حدود السودان. حيث قتل أكثر من 220 شخصا في هجوم الشهر الماضي في نفس المنطقة.

ولم تكشف المفوضية عن منفذ هذا الهجوم. 

وقام رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بتفقد القوات المسلحة في منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا والتي تشهد توترًا بين البلدين، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.

ووفقا لـ "سودان تريبون"، وصل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وكبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية بعد مقتل 6 نساء وطفل على يد المليشيات الإثيوبية.

وأدى هجوم شنته مليشيات اثيوبية الإثنين على مناطق "لية" و"كولي" التابعتين لمحلية الفشقة إلى مصرع 5 نساء وطفل، فيما عثر الجيش السوداني الثلاثاء على جثة امرأة من بين اثنتين فقدتا أثناء الهجوم.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "إن رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار قادة الجيش، وصلوا إلى الشريط الحدودي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 25 عاما.. الجيش السوداني يسترد أراض واسعة تسيطر عليها قوات إثيوبية

بعد هجوم أديس أبابا.. الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة على حدود إثيوبيا

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

كارثة إنسانية .. مقتل 100 شخص في هجوم بإقليم سد النهضة الإثيوبي

مذابح عرقية.. هل تواجه إثيوبيا صراعات خطيرة؟

بعد مقتل ١٠٠ شخص.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

ترشيحاتنا

كواليس اقتراب ربيع ياسين من قيادة الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

١٤ قناة محلية وعالمية تنقل مباريات مونديال كرة اليد "مصر2021"

الخصم الغدار.. سيدة تعثر على مفاجأة مرعبة في محل ملابس.. شاهد

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا

ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري