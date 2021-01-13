مقتل 80 شخصا في هجوم على الحدود الإثيوبية السودانية

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 80 مدنيا في هجوم وقع في منطقة بني شنقول-جوموز على حدود الإثيوبية مع السودان.





وقال آرون ماشو المستشار البارز باللجنة إلى وكالة رويترز: "تلقينا معلومات بأن أكثر من 80 مدنيا قتلوا في مذبحة أخرى".





وتقع هذه المنطقة على حدود السودان. حيث قتل أكثر من 220 شخصا في هجوم الشهر الماضي في نفس المنطقة.





ولم تكشف المفوضية عن منفذ هذا الهجوم.





وقام رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بتفقد القوات المسلحة في منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا والتي تشهد توترًا بين البلدين، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.





ووفقا لـ "سودان تريبون"، وصل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وكبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية بعد مقتل 6 نساء وطفل على يد المليشيات الإثيوبية.





وأدى هجوم شنته مليشيات اثيوبية الإثنين على مناطق "لية" و"كولي" التابعتين لمحلية الفشقة إلى مصرع 5 نساء وطفل، فيما عثر الجيش السوداني الثلاثاء على جثة امرأة من بين اثنتين فقدتا أثناء الهجوم.





وقالت مصادر عسكرية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "إن رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار قادة الجيش، وصلوا إلى الشريط الحدودي".