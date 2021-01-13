الأهلي يدخل معسكرا مغلقا مبكرا قبل السفر للمشاركة في مونديال العالم للأندية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الدخول في معسكر مغلق مبكر 4 ايام قبل السفر الي الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية الذي يقام في الفترة من 1 الي 11 فبراير المقبل، وتواصل اليوم لجنة الترتيب للمشاركة في مونديال العالم برئاسة محمود الخطيب إجتماعاتها اليوم بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة بهدف الإعداد للرحلة بالكامل.





وكانت اللجنة قد قررت السفر الي الدوحة يوم 27 يناير الجاري علي متن طائرة خاصة وبالتالي فان الجهاز الفني سوف يدخل في معسكر مغلق بدءًا من 23 من الشهر الجاري للإعداد للبطولة بجانب خوض مباراة بيراميدز المقرر لها 26 يناير الجاري ليلة السفر إلي الدوحة.





ورغم تحديد موعد السفر، لكن هناك بعض الأصوات داخل إدارة القلعة الحمراء تري تأجيل السفر ليومين أخرين لتطير البعثة يوم 29 يناير خاصة أن الأجواء في البلدين متشابهة، وذلك تخوفًا من الملل الذي يسيطر علي اللاعبين هناك بسبب الفقاعة الطبية التي سيتم فرضها علي الفريق منذ الوصول فغير مسموح بالخروج من الفندق سوي لملعب التدريب والمباريات فقط.





واستقر الجهاز الفني علي أغلب القائمة الأساسية النهائية التي سيغادر بها إلي البطولة ويبقي فقط مقعدين من بين 23 لاعبا سوف يتم الإعلان عنهم قبل الساعات الاخيرة من السفر.



