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مرأة

بإطلالة شتوية.. هاندة أرتشيل تبرز جمالها في آخر ظهور لها

الخميس 14/يناير/2021 - 03:44 ص
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت اطرق بابي"، متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وارتدت هاندة أرتشيل "بالطو" طويلا من الصوف باللون الرمادي بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.


وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها، ووضعت اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، والآي لاينر والآي شادو والماسكرا  لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة رقيقة وجذابة.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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