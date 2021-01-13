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محلل سياسي: زعيمة النواب الأمريكي بدأت في إجراءات عزل ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:33 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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عادل نصار
قال الدكتور ماك شرقاوي، محلل سياسي أمريكي، إن ترمب أخطأ في حق نفسه وحق الجماهيرية والديمقراطية الأمريكية بسبب ما حدث في الأربعاء الأسود، لافتًا إلى أن زعيمة الأغلبية مصرة على عزل ترمب وعدم ترشيحه مرة أخرى لانتخابات 2024.

وأضاف الدكتور ماك شرقاوي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن زعيمة النواب الأمريكي بدأت في إجراءات عزل الرئيس ترمب، ثم يقدم إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، مشيرًا إلى أن إصرار الديمقراطيين على عزل ترمب خوفا من ترشحه لانتخابات 2024.

وأوضح أن الجمهوريين تجاوزوا الرئيس ترمب وانقلبوا عليه، منوها بأنه من الممكن أن ينقسم الحزب الجمهوري، معتقدا أن الأمور لن تنتهي بعزل الرئيس ترمب.

وأشار إلى أن ترمب حقق الكثير من المعدلات الصعبة في الرئاسة الأمريكية، لافتًا إلى أن ترمب حقق للولايات المتحدة الأمريكية الكثير من النجاحات والدعم للسياسة والاقتصاد الأمريكي.
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