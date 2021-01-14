تجاوز غير مقبول.. تعليق ناري من محافظ الشرقية على وجود سرادق عزاء ضخم

شن الدكتور محمود غراب محافظ الشرقية، هجوما حادا على عدم التزام البعض في المحافظة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وإقامة سرادق عزاء بإعداد كبيرة جدا.





وعلق غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، على الواقعة، قائلا :"منظر غير مقبول في ظل الإجراءات والظروف الخالية وأمر صعب بالفعل" .





وتابع محافظ الشرقية، انه رئيس المدينة التي تم فيها العزاء تم اتخاذ معه الإجراءات القانونية ويخضع حاليا للتحقيق وفي حال الإدانة سيتم عزله من منصبه.





واكمل المحافظ، أن ننفذ إجراءات تقوم على أساس التوعية والمرور، ورغم كل هذه الأمور يحدث تجاوز غير مقبول.



