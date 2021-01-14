ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 14/يناير/2021 - 06:08 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 14 يناير، فإن ذلك يعني أنك سريع البديهة ويقظ الذهن ولديك حس عملي.. تهتم بالعلوم التي تخدم الإنسانية.

اقرأ إيضا..

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مواليد يوم 14 ينايرتقلباتهم المزاجية قد تجعلهم في مواجهة مصاعب في علاقات.

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 14 يناير، قائلة " في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

14 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

مولر ينفعل على مراسل قناة تليفزيونية بعد إقصاء بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

المفاوضات فشلت .. الزمالك يتجاهل عرض سانت إيتيان لـ مصطفى محمد

نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

الزمالك يكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. وسبب إزالة السور النهري ..فيديو

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

30 صورة غاية في الندرة لـ بورسعيد عام 1869