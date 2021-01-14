شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 14 يناير، فإن ذلك يعني أنك سريع البديهة ويقظ الذهن ولديك حس عملي.. تهتم بالعلوم التي تخدم الإنسانية.
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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مواليد يوم 14 ينايرتقلباتهم المزاجية قد تجعلهم في مواجهة مصاعب في علاقات.
قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 14 يناير، قائلة " في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل."