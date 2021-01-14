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رياضة

شوبير: الأهلي أنهى صفقاته باستثناء لاعب.. وفرجاني مش هيشوف حب زي جماهير الزمالك

الخميس 14/يناير/2021 - 01:59 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي أنهى جميع صفقاته الشتوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية باستثناء إعارة صلاح محسن لصفوف إنبي التي تبقي مرهونة بموافقة بيتسو موسيماني.

وأضاف "شوبير"، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن الزمالك استعاد كثيرًا من قوته بعد تألق إمام عاشور؛ مما يجعل الإدارة البيضاء في موقف قوة خلال مفاوضاتها مع فرجاني ساسي.

وتابع: "عاشور قوي قلب الزمالك ويقدر النادي يتفاوض مع ساسي بقلب قوي دلوقتي بعدما وجد البديل المناسب ورسالتي لساسي مش هيلاقي دلع زي اللي شايفه في الزمالك وحب زي جماهير الزمالك".

وعن موقف مصطفى محمد لاعب الزمالك قال أحمد شوبير، "الزمالك غالى في طلباته والنادي الفرنسي طلب التفاوض نظرا للظروف المالية، ومصطفى محمد ما زال مصرّا على الرحيل".

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