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مرأة

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:44 ص
سارة سلامة
سارة سلامة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة سلامة، على مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة سيلفي جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سارة سلامة في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى حدود الركبتين، وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الدانيل ذات النقوشات الورد المميزة التي زادت من أناقة إطلالتها.

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لفتت سارة سلامة الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المميزة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها البني الطويل المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.

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