بفستان مخملي.. سارة سلامة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها





تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة جذابة،حيث ارتدت فستان أنيق ذو أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية وباللون الرمادى ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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ولم تتكلف سارة سلامة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة مما منحها مظهرا أنيقا، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ومميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها.