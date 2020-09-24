AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
سارة سلامة
سارة سلامة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا اتسم بأنه مصنوع من القماش التل الناعم، وكما تميز التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

اِقرأ أيضا..

وحمل فستان سارة سلامة توقيع مصمم الأزياء محمد إسماعيل، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على تسريحة شعر من أنامل المصمم كريم زناتي، ووضعت مكياج مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الدنيا مولعة.. رد جديد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

فايلر يحسم جدل رحيله عن الأهلي: هدفنا تحقيق الثلاثية | تفاصيل

أخبار الفن| حقيقة إصابة عمر كمال بـ كورونا.. عودة أحمد فلوكس لزوجته

يشمل 30 ألف وافد.. الكويت تحذر من انتهت إقامتهم في أول سبتمبر

بعد البراءة.. أحمد عز يطالب شقيقة زينة بدفع 2 مليون جنيه.. تفاصيل بالفيديو

هو الموضوع صحيح.. ضياء السيد يعلق على إمكانية رحيل فايلر عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام