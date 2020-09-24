بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.





تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا اتسم بأنه مصنوع من القماش التل الناعم، وكما تميز التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





اِقرأ أيضا..





وحمل فستان سارة سلامة توقيع مصمم الأزياء محمد إسماعيل، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على تسريحة شعر من أنامل المصمم كريم زناتي، ووضعت مكياج مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



