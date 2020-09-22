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فن

بجوار حصان.. سارة سلامة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:08 م
سارة سلامة
سارة سلامة
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محمد بدران

نشرت  الفنانة سارة سلامة ، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


وظهرت سارة سلامة بجانب حصان ترتدى فستانا أنيقا باللون الاسود عاري الكتفين، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها البني للخلف، نالت إعجاب متابعيها.


وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة التي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما. 


المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.


وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.


مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

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