برفقة شقيقتها.. سارة سلامة تظهر في صورة جديدة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها برفقة شقيقتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت سارة سلامة برفقة شقيقتها بإطلالة انيقة، مرتدية بلوزة باللون الاسود اللامع، كشفت عن أنوثتها، وظهرت بتسريحة شعرها الاعتيادية، حيث تركت خصلاته منسدلة أعلى كتفيها.



ووضعت اللمسات الجمالية الجريئة التي تناسب مع الإطلالة حيث استخدمت اللون الأحمر في الشفاه مع لمسات من الماكياج المميز، وعلقت سارة سلامة على الصورة قائلة "أختي حبيبتي بتصبح عليكم 😊"









وشاركت سارة سلامة فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "يا أنا يا جدو" وقدمت شخصية قشطة والتي تقع فى حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثيرا من العوائق بسبب جده الذى يرفض زواجهما.