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فن

برفقة شقيقتها.. سارة سلامة تظهر في صورة جديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
سارة سلامة و شقيقتها
سارة سلامة و شقيقتها
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محمد بدران

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها برفقة شقيقتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت سارة سلامة برفقة شقيقتها بإطلالة انيقة، مرتدية بلوزة باللون الاسود اللامع، كشفت عن أنوثتها، وظهرت بتسريحة شعرها الاعتيادية، حيث تركت خصلاته منسدلة أعلى كتفيها.

ووضعت اللمسات الجمالية الجريئة التي تناسب مع الإطلالة حيث استخدمت اللون الأحمر في الشفاه مع لمسات من الماكياج المميز، وعلقت سارة سلامة على الصورة قائلة "أختي حبيبتي بتصبح عليكم 😊"



وشاركت سارة سلامة فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "يا أنا يا جدو" وقدمت شخصية قشطة والتي تقع فى حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثيرا من العوائق بسبب جده الذى يرفض زواجهما.


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أختي حبيبتي بتصبح عليكم 😊 كله يعمل لاف ليها وحتشوف مين حيصبح عليها ⁦☺️⁩ @osamaalshammari1978 #سك_على_اخواتك #سعاده #هنا_الزاهد #بوي_باند #دنيا_سمير_غانم #ايمي_سمير_غانم #مصطفى_خاطر #علي_ربيع #حمدي_المرغني #mosalah #محمد_صلاح #مي_عزالدين #محمد_انور #محمد_عبدالرحمن #محمد_رمضان #الاسطورة #يوسف_الشريف #العالمي #نسر_الصعيد #احمد_فهمي #كريم_فهمي #سهر_الصايغ #ياسمين_صبري #مسرح_مصر #فاشون #رحيم #افريقيا_يا_اهلي #جمهور_الاهلي #ثقة_في_الله_نجاح #السعودية

A post shared by سارة سلامة ✪ (@sara.salama7.official) on

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