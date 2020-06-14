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فن

من حمام السباحة.. سارة سلامة تستمتع بالإجازة الصيفية

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:55 م
سارة سلامة
سارة سلامة
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محمد بدران


نشرت الفنانة سارة سلامة، صورة أثناء قضاء الإجازة الصيفية، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة فى الصورة بظهرها وهي تستمتع باجازتها بالجو داخل حمام السباحة بملابس البحر"

وشاركت سارة سلامة فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "يا أنا يا جدو" وقدمت شخصية قشطة والتي تقع فى حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثيرا من العوائق بسبب جده الذى يرفض زواجهما.

تنتظر النجمة سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

من حمام السباحة.. سارة سلامة تستمتع بالإجازة الصيفية
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