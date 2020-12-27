بجمبسوت أنيق .. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها





لفتت سارة سلامة الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها و قوامها الرشيق، كما التميز الجمبسوت بأنه مصنوع من القماش المخملي الراقي الذي يتماشي مع أحدث صيحات موضة شتاء 2020.





اقرأ إيضا..





وتزينت سارة سلامة بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأنسيابي الأشقر المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



