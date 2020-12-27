ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بجمبسوت أنيق .. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت سارة سلامة الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها و قوامها الرشيق، كما التميز الجمبسوت بأنه مصنوع من القماش المخملي الراقي الذي يتماشي مع أحدث صيحات موضة شتاء 2020.

اقرأ إيضا..

وتزينت سارة سلامة بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأنسيابي الأشقر المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أسود.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

بإطلالة أنيقة.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض.. ريهام سعيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

لن تتوقع .. سعر خيالي لجمبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

ملابس غريبة.. شاهد إطلالة هبة مجدي في فعاليات مهرجان القاهرة

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. عمرو دياب يطرح من العشم.. ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

دعاء مجرب على الظالم .. احذر المظلوم دعوته مستجابة

فيديو جراف.. تصريحات مثيرة لـ محيى إسماعيل

مساج القدم لعلاج الصداع

لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان