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توك شو

سارة سلامة ومحمد أنور يغنيان بنت الجيران.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
غنت الفنانة سارة سلامة برفقة الفنان محمد أنور، أغنية "بنت الجيران"، خلال استضافتهما على الهواء ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة.

ليفاجئ محمد أنور، الجمهور بغناء الأغنية بصوت سيىء جدًا، وهو ما أثار ضحك سارة سلامة.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
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