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فن

دلعتوا الشجرة.. رامي رضوان يمازح سارة سلامة ومحمد أنور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة من حلقته اليوم الجمعة مع النجمة سارة سلامة والفنان محمد أنور .

ومازح رامي رضوان سارة سلامة ومحمد أنور وعلق علي الصورة قائلا: نورتوني وتسلم ايديكم دلعتوا الشجرة.

وأعربت الفنانة سارة سلامة، عن سعادتها بردود الأفعال علي مسلسل إسعاف يونس والذي يعرض عبر منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مضيفة: "المسلسل والدور نالا إعجاب الجميع وخصوصا الأطفال" .

ونوهت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنها سعيدة بتقديم الكوميدى وخاصة أنه ليس المرة الأولى التي تقدمه، فقد قدمته قبل ذلك في فيلم "كنغر حبنا"، مضيفة: قال لى حينها الفنان رامز جلال الكوميدى حلو معاكى وعندما تحدث معى الفنان محمد أنور عجبنى الدور ووافقت على الفور".

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
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