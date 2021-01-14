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توك شو

أخبار التوك شو.. الشتاء مستمر لـ 20 مارس.. والصحة العالمية تعلن موعد القضاء على كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:56 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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إسراء صبري
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من الاستقرار خلال الثلاثة أسابيع الماضية، بالإضافة إلى وجود ارتفاع في درجات الحراراة بالرغم من وجودنا في فصل الشتاء.


كشف الفنان أحمد سعد، أنه سيتزوج قريبًا، وربما خلال شهر من الآن، مازحًا:" أنا في موسم التزاوج بتاعي.. ونفسى أتجوز مذيعة".

عرضت قناة العربية فيديو عن شركة كورية تطور علاجًا لـ مرضى كورونا يتم حقنه عبر الوريد لمدة 90 دقيقة لمكافحة كورونا .

قال الإعلامي رامى رضوان، إن هناك قصة غريبة وعجيبة منتشرة على السوشيال ميديا، موضحًا أن القصة بخصوص شاب يدعى محمد قمصان ادعى إصابته بالسرطان. 

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك متابعة لكل سلالات كورونا التى تظهر فى الدول، موضحة أن هناك 4 دول أعلنت تواجد السلالات الجديدة بها من فيروس كورونا.

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك دراسات تتم حاليا على المتعافين من فيروس كورونا لمعرفة تواجد الاجسام المضادة، وما هي المدة التى يستمر نشاط الاجسام المضادة فى الجسم لعدم الإصابة بفيروس كورونا. 

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الأجواء لا تحتاج إلى تحذير مؤكدا على ان الاجواء القادمة تختلف عن الماضي.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسن الوزارة، إن عدد المحلات التجارية التى تم غلقها حتى الآن وصلت إلى 25 ألف محل وقاعة أفراح، لعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالأجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اشتباكات وتدخلات من جانب الجيش الإثيوبي في السودان، والجيش السوداني يعيد انتشاره على أرضه وحدوده وفقًا لاتفاقية 1902.

قال الإعلامي تامر أمين، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال تقام على الأرض المصرية فى نسختها الـ 27، موضحًا أن مصر تقدم مباراة قوية الآن أمام تشيلي، فى افتتاح البطولة.

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