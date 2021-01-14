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مرأة

مجربة وسريعة.. حيل للتحكم في مستوى السكر بالدم

الخميس 14/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بحيل سريعة يمكنك محاربة ارتفاع  السكر في الدم بشكل طبيعي فيما يلي طرق سريعة لـ خفض السكر التراكمى المرتفع  بشكل طبيعي:
ممارسة التمرينات

تساعد الرياضة بانتظام  في الحفاظ علي الأنسولين ضمن المعدل الطبيعى حساسية الأنسولين وتعني زيادة حساسية الأنسولين أن خلاياك أكثر قدرة على استخدام السكر المتاح في مجرى الدم

تشمل التمارين المفيدة رفع الأثقال والمشي السريع والجري وركوب الدراجات والرقص والمشي لمسافات طويلة والسباحة وغير ذلك.

محاربة الكربوهيدرات

  اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم

تناول الأعشاب:
ييمكنك علاج السكر التراكمى بالاعشاب مثل القرفة فهى تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين وتشير الدراسات إلى أن القرفة يمكنها أيضًا خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 29٪
ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من القرفة ينطوي على مخاطر .

 زيادة تناول الألياف:
 تناول الألياف فهى تعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر. لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.

ممارسة التأمل 
أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل قللت بشكل كبير من التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم.

لا تغفلى هذا المعدن 
على الجانب الأخر أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على مرضى السكري أن الكروم له فوائد لإدارة سكر الدم على المدى الطويل.
تشمل الأطعمة الغنية بالكروم ما يلي:

اللحوم
منتجات الحبوب الكاملة
فاكهة
خضروات
المكسرات

لا تغفلى المغنسيوم

ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وخفض السكر التراكمى

المراجع موقع ..
webmd


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