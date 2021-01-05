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افحص نفسك .. دراسة توضح 4 علامات على الجلد تشير لـ مرض السكري

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:47 م
مرضى السكري
مرضى السكري
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة عن أحدث علامات على الجلد تشير إلى الإصابة بـ مرض السكري من النوع الثاني.

ووفقا لموقع "express"، نستعرض علامات تشير إلى الإصابة بـ مرض السكري من النوع الثاني.

1- البثور 
قد يصاب الشخص ببثور على جلده مما يحذر من أن مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

حذرت Healthline من أن الفقاعة يمكن أن تكون إما واحدة كبيرة أو يمكن أن تكون مجموعة من البثور معًا.

يمكن العثور عليها إما على اليدين أو القدمين أو الساقين أو الساعدين وقد وُصفت بأنها تشبه مظهر شيء يتطور بعد تعرضه للحرق على الجلد.

2- الزوائد الجلدية 

الزوائد الجلدية عبارة عن زوائد صغيرة على الجلد تتدلى من سيقان غير ضارة طبيًا.

سبب الزوائد الجلدية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 غير واضح، ولكن يبدو أن هناك صلة بمقاومة الجسم للأنسولين ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون أيضًا لتطوير الزوائد الجلدية.

ترتبط السمنة أيضًا بمرض السكري من النوع 2 ، لذلك قد يكون هذا عاملًا آخر في إصابة الشخص بعلامات الجلد.

3- نتوءات حمراء 

تُعرف الحالة أيضًا باسم الورم الحبيبي الحلقي ، وتتعرف على نتوءات مرتفعة حمراء أو حتى بلون اللحم.

الورم الحبيبي الحلقي هو حالة حميدة ذاتية الحد تحدث في 4 % من مرضى السكري من النوع 2.

وجدت إحدى هذه الدراسات أن الأشخاص المصابين بداء السكري كانوا أكثر عرضة للإصابة بالورم الحبيبي الحلقي على مساحات كبيرة من الجلد وأن النتوءات تأتي وتختفي.

وخلصت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الورم الحبيبي الحلقي الذي يأتي ويذهب يجب أن يخضعوا لاختبار مرض السكري.

4- جلد سميك 

عندما يتطور هذا على أصابع اليدين أو القدمين أو كليهما، فإن الاسم الطبي لهذه الحالة هو التصلب الرقمي ، حسبما قالت الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وتابع أنها تظهر على اليدين، ستلاحظين جلدًا مشدودًا شمعيًا على ظهر يديك، وقد تصبح الأصابع متيبسة ويصعب تحريكها.

إذا تم التحكم في مرض السكري بشكل سيئ لسنوات، فقد تشعر وكأن لديك حصى في أطراف أصابعك.

يمكن أن ينتشر الجلد الصلب والسميك والمتورم ويظهر على الساعدين وأعلى الذراعين وقد يتطور أيضًا في الجزء العلوي من الظهر والكتفين والرقبة.

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