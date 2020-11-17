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أعراض مرض السكري النوع الثاني

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:29 م
أعراض مرض السكري
أعراض مرض السكري النوع الثاني
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اسماء محمد
يعد مرض السكري من النوع 2 حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم، ويمكن أن يسبب أعراضا مثل العطش الشديد والحاجة إلى التبول بكثرة والتعب . 




والإصبة بمرض السكري النوع الثاني يمكن أن تزيد من خطر إصابة الإنسان بمشاكل خطيرة في العينين والقلب والأعصاب، وتستمر مدى الحياة ويمكن أن تؤثر على حياة الإنسان اليومية، ما يجعلك بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي وتناول الأدوية وإجراء فحوصات منتظمة .


ووفقا لما أورده موقع "NHS " فإن مرض السكري النوع الثاني ناتج عن مشاكل في مادة كيميائية في الجسم (هرمون) تسمى الأنسولين، وغالبًا ما يرتبط بزيادة الوزن أو الخمول أو وجود تاريخ عائلي من مرض السكري من النوع .


يعاني بعض الأشخاص من مرض السكري النوع الثاني دون أن يدركوا ذلك هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بالتوعك.


- التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل
- الشعور بالعطش طوال الوقت
- الشعور بالتعب الشديد
- فقدان الوزن دون محاولة
- حكة حول القضيب أو المهبل ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر
- تستغرق الجروح وقتًا أطول في الشفاء
- عدم وضوح الرؤية " زغللة العين " .
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