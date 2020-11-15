كيف تحمي نفسك من غيبوبة السكري؟ .. مضاعفات خطيرة لمرضاه .. ما علاقته بـ فيروس كورونا ؟

كيف تحمي نفسك من غيبوبة السكري؟

مضاعفات خطيرة لمرضى السكر

ما علاقة السكري بـ فيروس كورونا ؟





يصادف يوم 14 نوفمبر اليوم العالمي لـ مرض السكري ، وهو يوم للتوعية بكل المعلومات عن المرض الذي يصيب ملايين الأشخاص.









والغيبوبة السكرية هي إحدى مضاعفات داء السكري المهدِّدة للحياة والتي تُسبِّب الإغماء فإن كنتَ مصابًا بداء السكري فقد يُؤَدِّي ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل خطير إلى حدوث غيبوبة السكري.









ووفقا لموقع mayoclinc يساعدك علاج داء السكري على وقايتك من الإصابة بغيبوبة السكري تذكر هذه النصائح:









اتبع الخطة التي وضعتها لوجباتك : يساعدك تناول وجبات خفيفة ورئيسية منتظمة على ضبط نسبة السكر في دمك.









راقب معدل السكر في دمك : تفيد : تفيد تحاليل السكر المتكررة بأنها تبقيك على اطلاع بمعدل السكر في دمك وما إن كان في نطاق المعقول وتنبهك لأية زيادة أو نقص خطيرين فيه. زد عدد مرات قياسك لنسبة السكر إذا كنت تمارس الرياضة؛ لأنها قد تسبب انخفاضها بشدة، حتى بعد مرور ساعات خاصة لو كنت غير معتاد على بذل ذلك المجهود.









تناول الأدوية الموصوفة لك حسب الإرشادات : إذا كنت تُصاب بنوبات متكررة من ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في دمك، فاستشر الطبيب لضبط جرعة دوائك أو توقيت أخذه.









كن جاهزًا لأيام المرض : قد يسبب المرض تغيرات غير متوقعة في نسبة السكر في دمك إذا كنت مريضًا فلن تتمكن من الأكل وبالتالي ستقل نسبة السكر في دمك وخزّن ما يمكن أن يكفيك 3 أيام على الأقل من كل ما تحتاجه لضبط نسبة السكر في دمك وعبوة إضافية من الجلوكاجون تحسبًا لحالات الطوارئ.









تناول الجلوكاجون أو أي مصدر موجود للسكريات سريعة المفعول : إذا كنت تستخدم الأنسولين للسكري فاحرص على توفير عبوة جلوكاجون أو أي مصدر سريع المفعول للسكريات، كأقراص الغلوكوز أو عصير البرتقال، لعلاج انخفاض سكر الدم.









جرب جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز : خاصة إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على نسبة السكر في دمك ثابتة أو لا تشعر بأعراض نقص سكر الدم .





جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز هو أداة حساسة صغيرة تُزرع أسفل الجلد لتتبع أي تغيرات في نسبة السكر في دمك وتنقل تلك المعلومات لجهاز لاسلكي.





تستطيع هذه الأجهزة تنبيهك عند انخفاض نسبة السكر في دمك بشكل خطير أو عند انخفاضه بسرعة وبرغم ذلك، فيجب عليك قياس نسبة السكر في دمك بمقياس غلوكوز الدم حتى لو كنت تستخدم جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز.

















يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم والغلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة وهو مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.













تَتطور مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل تدريجيًا زكلما طالت فترة الإصابة بمرض السكري وكان معدل السكر في دمك أقل زاد خطر حدوث مضاعفات وبالنهاية قد تُؤدي مضاعفات مرض السكري إلى الإعاقة أو تهدد الحياة تتضمن المضاعفات المحتملة ما يلي:





- أمراض القلب الوعائية: يَزيد مرض السكري بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، بما في ذلك مرض الشريان التاجي مع آلام في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضييق الشرايين (تصلب الشرايين) إذا كنت مصابًا بمرض السكري فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.





- تَلَف الأعصاب (الاعتلال العصبي) ،: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع السكر إلى إصابة جدران الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) التي تُغذي أعصابك، وخاصة في ساقيك وقد يَتسبب ذلك في الشعور بوخز أو خدر أو حرق أو ألم يَبدأ عادةً في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليدين ويَنتشر تدريجيًّا إلى أعلى.





وإذا تُرك بدون علاج، فقد تَفقد كل الإحساس في الأطراف المصابة يُمكن أن يُسبب تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم مشاكل كالغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك. بالنسبة للرجال، قد يُؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب.





- تلف الكلى (اعتلال الكلى): تَحتوي الكليتان على ملايين من مجموعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكبيبات) التي تَعمل على فلترة الفضلات من دمك ويُمكن أن يَضر داء السكري بنظام الفلترة الدقيق هذا يُمكن أن يُؤدي التلف الشديد إلى الفشل الكلوي أو أمراض الكلى في المرحلة النهائية التي لا رجعة فيها، والتي قد تَتطلب غسيل أو زرع الكلى.









وكشف تقرير جديد وفقا لموقع "بولد سكاي الهندي"، أن الأفراد المصابون بمرض السكر ، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم ، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالعدوى، تعتبر الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري مجموعة عالية المخاطر.





مع تعرض جهاز المناعة للخطر بسبب الأمراض المزمنة ، يصبح مرضى السكري فريسة سهلة للفيروس، وهذا هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذي تتم إدارته جيدًا أيضًا.





وفقًا لتقرير صادر عن جمعية السكري الأمريكية ، " تُظهر البيانات الأولية أن كبار السن وذوي الحالات المزمنة الأساسية ، مثل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة ، يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد مع هذا الفيروس التاجي.





كما حذر الخبراء مرضى السكر، أن ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تزيد من ضعف قدرة الجسم على محاربة الفيروس.