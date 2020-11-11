بعد زيادة المصابين بسبب كورونا.. معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع 2

من النوع 2 تضاعف في ذروة وباء الفيروس التاجي في أبريل الماضي، وذلك بسبب تأخر

أن عدد الوفيات الناجمة عن

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في

يعتقد أن أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من أحد أشكال مرض السكري.

أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تشمل : 1- التعب .

2- الشعور بالعطش بإستمرار .



3- كثرة التبول.

يمكن أن يؤدي الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى مشاكل أكثر خطورة في الأعصاب والرؤية والقلب، و

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