بعد زيادة المصابين بسبب كورونا.. معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع 2

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة مانشستر، أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض السكري من النوع 2 تضاعف في ذروة وباء الفيروس التاجي في أبريل الماضي، وذلك بسبب تأخر تشخيص مرض السكري من النوع 2.
ويعتبر مرض السكري من النوع 2 هو حالة تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ويعتقد أن أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من أحد أشكال مرض السكري.
ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بزيادة الوزن؛ حيث ان الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة به، بالإضافة إلى ان العامل الوراثي أحد أخطر عوامل الإصابة به أيضا، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك الطبي.
ويعني الإصابة بـ مرض السكري من النوع 2 في أن الجسم لا يتفاعل بشكل صحيح مع الأنسولين، وهو الهرمون الذي يتحكم في امتصاص السكر في الدم، ولا يمكنه تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح.
وتسبب زيادة نسبة الدهون في الكبد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وذلك لأن تراكمه يجعل من الصعب التحكم في مستويات الجلوكوز، كما يجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين.
ويمكن الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عن طريق فقدان الوزن؛ حيث انه المفتاح لتقليل الدهون في الكبد والسيطرة على الأعراض، ومن أبرز أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تشمل :
1- التعب .
1- التعب .
2- الشعور بالعطش بإستمرار .
3- كثرة التبول.
3- كثرة التبول.
يمكن أن يؤدي الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى مشاكل أكثر خطورة في الأعصاب والرؤية والقلب، وعادةً ما ينطوي العلاج على تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك وممارسة الأنشطة البدنية، ولكن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب العلاج بالأدوية.