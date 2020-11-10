دراسة: أسباب خفية وراء الإصابة بـ مرض السكري 2 منذ تفشي كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة مانشستر، أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض السكري من النوع 2 قد تضاعف في ذروة وباء الفيروس التاجي في أبريل الماضي، وذلك بسبب تأخر تشخيص مرض السكري من النوع 2.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنه توفي حوالي 3050 شخصًا بسبب مرض السكري من النوع الـ 2، وهو رقم أعلى بنسبة 110 في المائة من 1450 شخصًا كان من المتوقع أن يموتوا بناءً خلال متوسط 10 سنوات.
وتابع الباحثون، أن تشخيص مرض السكري 2 انخفض بنسبة 70 في المائة في نفس الشهر، والذي يمكن أن يكون مميتًا إذا تُرك دون علاج، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح الباحثون، ان ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يعتبر احد التأثيرات المدمرة لفيروس كورونا المستجد Covid-19 على أولئك الذين لا يعانون من الفيروس.
وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من 2 حوالي 5 إلى 6 في المائة من البالغين البريطانيين، حيث إنه يحدث عندنا لا يستطيع الجسم امتصاص السكر من الدم بسبب ارتفاع مستوي السكر في الدم.
واستطرد الباحثون، ان حوالي 90 في المائة ، أو 3.8 مليون ، من هؤلاء الأشخاص الذين اصيبوا بمرض السكري من النوع 2 كان السبب الرئيسي فيها هي السمنة بشكل رئيسي، الامر الذي جعلهم اكثر عرضة للإصابة بـ السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وقال البروفيسور مارتن روتر مؤلف مشارك في الدراسة، إنه ستحتاج خدمات الرعاية الصحية إلى إدارة هذا العمل المتراكم والزيادة المتوقعة في شدة مرض السكري الناجم عن التشخيصات المتأخرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كله.