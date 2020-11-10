دراسة: أسباب خفية وراء الإصابة بـ مرض السكري 2 منذ تفشي كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في

انخفض بنسبة 70 في المائة في نفس الشهر

وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

، والذي يمكن أن يكون مميتًا إذا تُرك دون علاج،