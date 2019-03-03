لن تصدق علاقة المضاد الحيوي بالأمراض النفسية

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن تناول المضادات الحيوية بكميات كبيرة أو بشكل متواصل له علاقة قوية بالإصابة بأمراض نفسية خطيرة.



ذكر موقع "Conversation" أن علماء الدنمارك أجروا الدراسة بمشاركة أكثر من مليون شخص، ولدوا جميعا خلال أعوام 1995-2012، وحددوا مجموعة مختلفة من الأمراض أصيب بها هؤلاء الأشخاص خلال عام واحد وتم علاجهم بعقاقير تحتوى على أنواع متعددة من المضاد الحيوى وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء تم اكتشاف معاناة شريحة كبيرة من الاضطرابات النفسية.



وبينت الدراسة أن الأمراض المعدية زادت من خطر تطور الاضطرابات النفسية بـ1.84 مرة، وعند تناول الأدوية بما فيها المضادات الحيوية، ارتفع هذا المؤشر بـ1.4 مرة، كما أن تناول أدوية مضادة للبكتيريا تسبب فى الإصابة باضطرابات مثل طيف الفصام والوسواس القهري واضطراب الشخصية والسلوك وطيف التوحد ونقص الانتباه.



يذكر أن المضادات الحيوية تسبب لدى الثدييات تغيرات في أنواع وأعداد البكتيريا في الأمعاء، ما قد يؤدي إلى انخفاض القدرات المعرفية والوظائف الذهنية.