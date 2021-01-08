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دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضراوات

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:01 ص
دراسة تنصح مرضى
دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضروات
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حياة عبد العزيز
نصحت دراسة جديدة بتناول الخضروات، خاصة عندما تكون مصابًا بأمراض مزمنة مثل مرض السكري.

تمتلئ الخضروات الصالحة للأكل بالفيتامينات والمعادن التي يمكنها درء أعراض هذه الحالة المزمنة وإدارة مستوى السكر في الدم بسهولة، من بين جميع أنواع الخضار المختلفة، هناك نوع خاص أثبت أنه أكثر فاعلية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وهو البروكلي.

إذا كنت شخصًا يعاني من مرض السكري، فقم بتناول البروكلي، وهذا ما تقترحه دراسة نشرت في مجلة Science Translational Medicine.

وجدت نتائج هذه الدراسة التي أجراها باحثون من أكاديمية Sahlgrenska ، وجامعة جوتنبرج، وكلية الطب في جامعة Lund في السويد، أن مستخلصات البروكلي يمكن أن تكون فعالة جدًا في إدارة أعراض مرض السكري من النوع 2، هذا يرجع بشكل خاص إلى وجود مركب مضاد للأكسدة يسمى سلفورافان.

في المرحلة الثانية ، أعطى الباحثون مستخلص البروكلي المركز لـ 97 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 لمدة 12 أسبوعًا. وقارنوا فيما بعد النتائج بالمشاركين المصابين بداء السكري الذين تم وصفهم وهميًا. حتى في هذه التجربة ، لوحظ أن مستخلص السلفورافان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. 

يعتبر هذا الاكتشاف أمرًا حيويًا لأنه من المعروف أن الميتفورمين يسبب مشاكل متعلقة بالمعدة ولا يوصف أيضًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالكلى.

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يحتاج جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى توخي مزيد من الحذر بشأن نوع الأطعمة التي يتضمنونها في نظامهم الغذائي ، كما أن الخضار شيء لا يمكن لأحد أن يخطئ فيه، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومليئة بالعناصر الغذائية الصحية، وهي أفضل خيار غذائي لمرضى السكري. 
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