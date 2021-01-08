دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضراوات

وجدت نتائج هذه الدراسة التي أجراها باحثون من أكاديمية Sahlgrenska ، وجامعة جوتنبرج، وكلية الطب في جامعة Lund في السويد، أن مستخلصات البروكلي يمكن أن تكون فعالة جدًا في إدارة أعراض مرض السكري من النوع 2، هذا يرجع بشكل خاص إلى وجود مركب مضاد للأكسدة يسمى سلفورافان.

في المرحلة الثانية ، أعطى الباحثون مستخلص البروكلي المركز لـ 97 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 لمدة 12 أسبوعًا. وقارنوا فيما بعد النتائج بالمشاركين المصابين بداء السكري الذين تم وصفهم وهميًا. حتى في هذه التجربة ، لوحظ أن مستخلص السلفورافان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.





يعتبر هذا الاكتشاف أمرًا حيويًا لأنه من المعروف أن الميتفورمين يسبب مشاكل متعلقة بالمعدة ولا يوصف أيضًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالكلى.





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