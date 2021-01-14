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أخبار العالم

عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة

الخميس 14/يناير/2021 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 23 مليون حالة.

وأشارت بيانات الجامعة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 23 مليونا و29 ألفا و450 حالة، وحصيلة الضحايا 383 ألفا و939 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة جونز هوبكينز تتابع البيانات التي تنشرها السلطات المحلية والفدرالية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تقارير وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة للبيانات.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ فترة طويلة.

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