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أخبار البلد

بدأوا بالتجمع الأول.. مسئولو «القاهرة الجديدة» يتابعون مشروعات محاور الطرق

الخميس 14/يناير/2021 - 07:17 ص
جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة
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صدى البلد
قام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات؛ لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس أمين غنيم، الجولة، بالمرور علي منطقة التجمع الأول بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الاول، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور محمد نجيب بالتجمع الاول، كما قام بالمرور على محور يوسف السباعى ومصطفى كامل وبعض مناطق الياسمين والبنفسج.

وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة رفع كفاءة جميع محاور الطرق بالتجمع الاول، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وفى سياق متصل، قامت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث، حيث يتم تنفيذ أعمال النظافة وفتح طرق منطقة الأندلس تجهيزا لبدء تسليم وحدات دار مصر- الأندلس المرحلة الثانية، وتسليم سكن مصر، منطقة الاندلس.

وأشارت المهندسة سلوى بيومى، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة الري بمشروع دار مصر 2 بالأندلس تجهيزا للزراعة والانتهاء من أعمال اللاند سكيب، وجارٍ العمل فى الخط الرئيسي للصرف الصحى، والذي يخدم مشروع سكن مصر بمنطقة المعارض.

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