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رياضة

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة بلباو وحجز موعد مع برشلونة في النهائي

الخميس 14/يناير/2021 - 09:24 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
يوجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة  مساء، على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتخطي عقبة أتلتيك بلباو، وضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.

في المقابل يطمح فريق أتلتيك بلباو في تفجير مفاجأة بطرد الملكي من البطولة، وحجز تذكرة نهائي السوبر الإسباني.

كان فريق برشلونة ضمن التأهل إلي المباراة النهائية بعد التغلب علي ريال سوسيداد بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتقام مباريات السوبر الإسباني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد  4 - 1، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
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