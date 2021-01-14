تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 24





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضاً فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، و طقس دافى على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.