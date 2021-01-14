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رياضة

راحة سلبية للاعبي الأهلي والسولية جاهز لمواجهة البنك الأهلي

الخميس 14/يناير/2021 - 09:53 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
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عبدالحكيم ابو علم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي  لاعبيه راحة سلبية اليوم علي أن يخوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش غدًا الجمعة ثم المران الأخير السبت قبل أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر بهم إلي الإسكندرية للدخول بهم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري بإستاد المكس بحرس الحدود والمقرر لها الأحد.

وشهد مران الفريق أمس عودة عمرو السولية ومحمود وحيد للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد أن تعافي الأول من الإصابة بفيروس كورونا ، فيما بات الثاني جاهزًا للمباريات بعد تعافيه من الإصابة في الركبة، حيث خضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة

ومن المقرر أن يدخل الثنائي قائمة مواجهة البنك الأهلي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد مجموعة من التحديات الكثيرة، وبعيدًا عن الإعداد للمباراة المقبلة وكلام بيتسو موسيماني عن إيجابيات مواجهة الإنتاج الحربي ، لكن الحقيقة أن مران الأمس شهد حالة من الغضب الشديد ظهر عليها المدير الفني بسبب المستوي الذي ظهر عليه اللاعبين في الشوط الأول والتهاون والفردية .
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