راحة سلبية للاعبي الأهلي والسولية جاهز لمواجهة البنك الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم علي أن يخوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش غدًا الجمعة ثم المران الأخير السبت قبل أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر بهم إلي الإسكندرية للدخول بهم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري بإستاد المكس بحرس الحدود والمقرر لها الأحد.





وشهد مران الفريق أمس عودة عمرو السولية ومحمود وحيد للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد أن تعافي الأول من الإصابة بفيروس كورونا ، فيما بات الثاني جاهزًا للمباريات بعد تعافيه من الإصابة في الركبة، حيث خضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة



