حسين عواد: الفن التجريدي إعادة لتشكيل الواقع بصورة غير صريحة.. فيديو

قال الفنان التجريدي، حسين عواد، إنه بدأ الرسم وهو فى عمر الـ13، مشيرا إلى أنه لم يتعلم الرسم أبدا ولكنها موهبته بالفطرة.





وأضاف "عواد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قام بتعلم واكتساب التجارب من أكثر من فنان، ومع الوقت تعلمها، موضحا أنه يحب الرسم جدا، حيث إنه قام باتخاذها كوظيفة.





وتابع: "أنا واخد الرسم كعمل ووظيفة وموهبة من صغرى"، لافتا إلى أن الشئ المهم فى الرسم هو الموهبة الفطرية.





وأكد أن الفن التجريدي عبارة عن دمج ألوان ببعضها، متابعا أنه يتم وضع دهبيات فى اللوحة خارج لون الصورة نفسه، أى إضافة ألوان لا تتوافق مع مظهرها الطبيعي وليست صورة صريحة.





وأشار إلى أنه قام برسم صورة أفريقية لفتاة من تلك القارة، مضيفا: بشتغل فى اللوحات الوان اكليريك إيطالي، حيث إنها اتخذت منه يومين أو ثلاثة أيام.