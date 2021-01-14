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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية

الخميس 14/يناير/2021 - 11:47 ص
محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة والمقامة على مساحة 236 فدان للوقوف على سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمدن الجديدة وتنمية الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.. جاء ذلك خلال زيارته للمدينة التي رافقه خلالها المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس علي شحاتة نائب رئيس الجهاز.

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وبدأ المحافظ زيارته لمدينة أسيوط الجديدة بتفقد بعض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية منها أحد مطاحن الدقيق وتابع سير العمل بالمطحن ووجه المحافظ رئيس جهاز المدينة بمتابعة المطحن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل منظومة التعقيم والتطهير المستمرة والتي يعاني من القصور فيها وعدم الالتزام بها كما تفقد سير العمل بفرع شركة فارما أوفر سيز للأدوية والتقى بالعاملين بالشركة مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا على سلامتهم.


كما استكمل المحافظ جولته بمدينة أسيوط الجديدة بتفقد مبنى التأمينات الاجتماعية والذى تم إنشاؤه على مساحة 3 آلاف متر وجار تجهيزه تمهيدًا لتشغيله لخدمة سكان المدينة وذلك في إطار الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وسبل تحقيق الجذب السكاني للمدينة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتنمية الصعيد والنهوض بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية بها لجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب لافتًا إلى أهمية المدينة الصناعية التى تضم 357 قطعة للأنشطة المختلفة الصناعية والمخازن والورش والمعارض فضلًا عن وجود المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي تم تخصيص 40 فدانا لها وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدانا وهي تعتبر إحدى المناطق الأربعة التي تم تنفيذها بالمحافظات وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030  مشيدًا بدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب حيث توفر أكثر من 3 ألاف فرصة عمل مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام ببوابات التعقيم والتطهير المستمر بجميع قطاعات الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة ومنع التجمعات حفاظًا على سلامتهم مؤكدًا على تذليل كافة العقبات للتوسع في إنشاء الخدمات والمرافق بها وتحقيق الجذب السكاني للمدينة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن المنطقة الصناعية والتي تم شغل أكثر من 250 قطعة بها في الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة على مساحات تبدأ من 1000 متر وحتى 3000 متر وتوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة مشيرة إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تم انشائها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 وتم انشائها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة مشيرة إلى جودة المرافق بالمدينة والتي تمثلت في استثمارات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والزراعة وقطاع الخدمات وتضم منطقة تكنولوجية اقيمت على مساحة 40 فدانًا وتم إنشاء المرحلة الأولى والثانية منها وتجاوزت استثمارات المدينة 4 مليارات جنيه، وأشارت إلى أن التجمعات السكنية الجديدة بلغت حوالى 59 ألفًا و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفاً و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجارى تنفيذ 240 وحدة.
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية
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