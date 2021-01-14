محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية عبر الفيديو كونفرانس

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية بنطاق مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على مدى توافر الاكسجين وجميع المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.









جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة شيماء على طه، مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة.









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ووجه المحافظ، الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لما يبذلوه من جهد متواصل في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.









واستجاب المحافظ، لطلب أحد الأطباء بحل المشكلة الخاصة بالمصعد الكهربائي بأحد المستشفيات بمركز بني مزار، وعلى الفور تم التواصل من قبل المحافظ، مع رئيس المركز ، لسرعة حل المشكلة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات.









وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرائر، منها 16 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، لافتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة.









وأكد المحافظ التواصل المستمر مع الأطباء من خلال عقد الاجتماعات بصفة دورية ومستمرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مسخرة لتلبية جميع احتياجات الأطباء والتمريض والفرق الطبية، وتوفير الدعم الكافي من المستلزمات الطبية والوقائية بصفة دورية ومستمرة.









من جانبهم، أعرب الأطباء عن خالص شكرهم للمحافظ ونائبه على المتابعة الدقيقة على مدار الـ٢٤ ساعة للمنظومة الصحية وجميع التفاصيل والملاحظات الخاصة بفيروس كورونا وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لهم، مما ساهم في نجاح المحافظ في التصدي للجائحة في الموجة الأولى.









وأكد الأطباء أن جميع المستشفيات تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، كما يتوافر بها الأكسجين، بالإضافة إلى أسطوانات الغاز.









كما تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص، بحضور المهندس علاء السوهاجي، رئيس قطاعات مصنع سكر أبو قرقاص، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ودكتور محمد حلمي، رئيس مدينة أبو قرقاص.









تفقد المحافظ عددا من أقسام المصنع، شملت قسم التفريغ الميكانيكي والعصارات.









وتابع اللواء أسامة القاضي خلال جولته المراحل النهائية لإنتاج السكر، وكذلك مرحلتا التعبئة والتوزيع.









وخلال جولته، وجه المحافظ وكيل وزارة الري بحل مشكلة قلة المياه بالمصنع بسبب السدة الشتوية والعمل على رفع منسوب ترعة الإبراهيمية بالقدر الكافي للتشغيل، حفاظا على الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يعد إحدى أهم قلاع إنتاج السكر في مصر.



