ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بحوزتهما كمية من الملابس الحريمي.. ضبط عاطلين يسرقان المحال التجارية بمصر الجديدة

الخميس 14/يناير/2021 - 02:44 م
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
Advertisements
كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا محل ملابس بمصر الجديدة ، وتبين انهما تخصصا في سرقة المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل ".

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع عمر بن الخطاب ـ دائرة القسم  تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس الحريمي  ( مجهولة المصدر ) .

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس كائن  بميدان الإسماعيلية ـ دائرة القسم بإسلوب " المغافلة ".

و اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل " ، وأقرا بارتكاب عدد  3 حوادث سرقة .

تم بارشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي16.500 ألف جنيه من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها  ، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، بإستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك  المحاضر اللازمه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالصورة.. بأسلوب المغافلة من داخل السيارت..ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالزيتون

سقوط عصابة لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالقاهرة

سيدتان يتزعمان تشكيلا عصابيا لنشل المواطنين بالقليوبية

سقوط عصابة سرقت معمل تحاليل بمدينة نصر

حبس عصابة سرقت معمل تحاليل بمدينة نصر

سقوط عصابة مسلحة تسرق وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

ترشيحاتنا

عشان الفاتورة متتضاعفش.. غدا آخر أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021

شوبير : فايلر لن يعود إلى مصر مجدداً إلا من أجل الأهلي أو المنتخب

الجبلاية تتلقى خطابا صادما من وزارة الرياضة بشأن الانتخابات.. تفاصيل

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية جديدة قريبا

عشبة مهملة تعالج النسيان وتقوي القلب احرص على تناولها

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من النحافة.. 3 طرق آمنة وصحية لـ زيادة الوزن

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

هيونداي تستعد لطرح ايونيك 5 الكهربائية بالكامل.. صور