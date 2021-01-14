بحوزتهما كمية من الملابس الحريمي.. ضبط عاطلين يسرقان المحال التجارية بمصر الجديدة

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا محل ملابس بمصر الجديدة ، وتبين انهما تخصصا في سرقة المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل ".





أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع عمر بن الخطاب ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس الحريمي ( مجهولة المصدر ) .





بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس كائن بميدان الإسماعيلية ـ دائرة القسم بإسلوب " المغافلة ".





و اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل " ، وأقرا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة .





تم بارشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي16.500 ألف جنيه من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها ، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، بإستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .