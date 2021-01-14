شاهد... الفنانة دنيا عبد العزيز في ندوة "صدي البلد"

حلت النجمة دنيا عبد العزيز ضيفة على موقع صدى البلد وتحدثت عن مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير" وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.



وتحدثت أيضا عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.

