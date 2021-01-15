الأقرب لأوروبا.. مشروع ضخم لتطوير ميناء العريش يفتح مجال التصدير ويستقبل حمولات عملاقة

وفي هذا السياق ، قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ شمال سيناء، أنه يجري العمل في أعمال تطوير ميناء العريش البحري، التي تنفذها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وستكون بمواجهة 3 كيلو مترات على شاطئ البحر المتوسط بعيدا عن الكثافة السكانية ، مشيرا الي ان مشروع التطوير سيحول ميناء العريش البحري ، ليصبح ميناء كبيرا عملاقا يجذب مراكب الشحن وخلافه، حيث يعد ميناء العريش البحري ، هو الاقرب فى المسافة فى العمق بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، لأنه تبين أن الأقرب فى نقاط المسافة هى منطقة العريش والشيخ زويد، والرحلة فيها لا تأخذ زمنا طويلا.





وقال اللواء شوشه المحافظ ، إنه تم ضم ميناء العريش البحري ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهيئة قناة السويس، حيث أن المخطط للميناء ان يكون ضمن الموانئ التي سيتم من خلالها تصدير المنتجات واستيراد السلع من مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.





وقال اللواء محمد شريف مدير عام ميناء العريش البحري ، إن مشروع التطوير يتضمن إنشاء أرصفة بطول نحو اثنين كيلو متر تقريبا في المرحلتين علاوة علي الألسنة الممتدة داخل البحر ، و كذلك تعديل الغاطس الي ١٢ مترا ، بما يعادل نفس أعمال الغاطس في منطقة الانتظار ، وذلك حتي يمكن استقبال سفن شحن حمولة ٣٥ ألف طن .





حيث يفتح ذلك مجال التصدير الى مختلف الدول علي البحر المتوسط ومستقبلهم أعداد السفن ذات الحمولة الصغيرة وبالتالي إمكانية تصدير كميات مضاعفة في المرة الواحدة وهذا بدورة يقلل من محمد انتظار السفن داخل منطقة الانتظار قبل دخول السفن الي حوض ميناء العريش لرسوله علي الأرصفة لبدء عمليات الشجن.





حيث ييتم تصدير الرمل الزجاجي والملح والاسمنت بنوعيه السيايب ،والمعبا، علاوة علي تصدير منتجات مصنع الرخام الذي يعد من أجود أنواع الرخام في العام ،وكذلك تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة وبالتالي تعزيز قيمة الاستثمار علي ارض شمال سيناء، بإنشاء مزيد من مشروعات التنمية، والمشروعات الاستثمار في قطاع الزراعة، وكذلك المشروعات الصناعية التي تعتمد على استغلال المواد الخام، وتعظيم العائد منها بدلا من تصديرها إلى دول العالم الخارجي باسعار زهيده ،وعودتها الي الأسواق المصرية لتباع بأسعار مضاعفة.





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