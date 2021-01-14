الأوقاف: الزكاة وأثرها على التوازن المجتمعي موضوع خطبة الجمعة.. وافتتاح 45 مسجدا غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة غدا، والتي ستكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".





ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وتابعت نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.





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من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا الجمعة غدا 15/1/2021م بإذن الله تعالى.

أولًا : مساجد الافتتاحات:

4. أبو بكر الصديق – عزبة عاشور – سنورس أول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





9. عباد الرحمن – البياضية – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





10. الهادي بالشلال – أسوان توسعة – جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف







مديرية أوقاف الجيزة

11. روضة الوالدين بجزيرة محمد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





12. الواحد الأحد- قرية أبو خرص – طهطا المحمودية- وزارة الأوقاف





وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:مديرية أوقاف الفيومالمسجد وعنوانه والتنفيذ:1. العتيق – معصرة عرفة – مركز أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف2. عزبة شاكر- القاسمية – أطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف3. الرحمة – قصر الباسل – إطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الإسماعيلية:المسجد وعنوانه والتنفيذ:5. الخلفاء الراشدين – أبو خليفة – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف6. الإيمان – ك 16- القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف7. الرحمة – ك 11 المنشار – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف8. المتقين – خط البحر – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف أسوانالمسجد وعنوانه والتنفيذ:المسجد وعنوانه والتنفيذ:مديرية أوقاف سوهاجالمسجد وعنوانه والتنفيذ:مديرية أوقاف بني سويفالمسجد وعنوانه والتنفيذ:13. الحاج عيد – الميمون -الواسطى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف14. المختار – عزبة عوض عيان – ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف15. نجع عواد- كوم أبو خلاد – ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف16. السلام – عزبة الصعايدة مازورة سمسطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف