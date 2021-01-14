الأوقاف: الزكاة وأثرها على التوازن المجتمعي موضوع خطبة الجمعة.. وافتتاح 45 مسجدا غدًا

وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:
أولًا : مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه والتنفيذ:
1. العتيق – معصرة عرفة – مركز أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
2. عزبة شاكر- القاسمية – أطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
3. الرحمة – قصر الباسل – إطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الإسماعيلية:
المسجد وعنوانه والتنفيذ:
5. الخلفاء الراشدين – أبو خليفة – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6. الإيمان – ك 16- القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7. الرحمة – ك 11 المنشار – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8. المتقين – خط البحر – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه والتنفيذ:
المسجد وعنوانه والتنفيذ:
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه والتنفيذ:
مديرية أوقاف بني سويف
المسجد وعنوانه والتنفيذ:
13. الحاج عيد – الميمون -الواسطى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. المختار – عزبة عوض عيان – ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. نجع عواد- كوم أبو خلاد – ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16. السلام – عزبة الصعايدة مازورة سمسطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف