أيام قليلة.. كارول سماحة تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة "شكرًا"

شوقت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عن صدور أجدد أعمالها قريبًا، وهي أغنية تحمل أسم "شكرًا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

ودشنت كارول سماحة كاتبة: "ايام قليلة تفصلنا عن عملي الجديد #شكرًا".

وتفاعل معها العديد من متابعيها كالأتي:

- الله الله على هلاخبار الرائعة

- شو حلو هالنشاط والنضج الفني كارول الجميله

- ناطريننن كارول

- وحشتينا

جدير بالذكر، أن المطربة كارول سماحة طرحت ألبومها الجديد الذى يحمل "كريسماس كارول" عبر قناتها على موقع يوتيوب.





ويتضمن الألبوم 9 أغان وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام.





وكانت كارول سماحة، طرحت أغنية جديدة من أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «إيام الشتي» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي»، وهي كلمات وألحان: كارول سماحة، توزيع موسيقي: إليو كلاسي.

كما طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «من سنة لسنة» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى "أنغامي".