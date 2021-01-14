حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور على عبد العال نفى تقديم استقالته أو عزمه على تقديم الاستقالة، مؤكدا أنه ينفي شائعات وجوده بالمركز الطبي العالمى وأكد أنه ذهب إلى البرلمان وأدى القسم مثل أي عضو وأن دفاعه عن ثوابت الوطن لا يتزعزع.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن مجلس النواب السابق والذي كان برئاسة الدكتور علي عبد العال تحمل الكثير فى الـ 5 سنوات الماضية.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الدكتور علي عبد العال أكد أنه راض عن أداء المجلس الذي نجح في إصدار أكثر من 800 قانون وأكد أنه موجود ويتابع جلسات البرلمان.



