طالبة بعلوم حلوان تفوز بمقعد فى برلمان الشباب و توضح خطة العمل

قالت الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان فى الفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، بعد فوزها ببرلمان الشباب 2020/2021 أن برلمان الشباب يعد فرصة كبيرة لجميع أعضائه حيث يتميز بعناصر شباب من أصحاب الجهود الكبيرة الذين يسعون إلى تقديم خدمات متميزة لمجتمعهم .









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واضافت فوزية لموقع "صدى البلد" أنها اطلعت على فكرة برلمان الشباب من خلال مراكز الشباب وان هناك وسيلتين لدخول البرلمان أما عن طريق برلمان جامعة أو عن طريق برلمان مراكز الشباب، مشيرا الي ان وزارة الشباب والرياضة دائمًا ما تقوم بإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وأنه تقدم عدد كبير فى برلمان الشباب وان الانتخابات تمت بنظام الاونلاين بسبب ظروف كورونا والحد من انتشار الفيروس .





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وأشارت إلى أن برلمان الشباب يحاكى مجلس النواب فى النظام الفردي والقوائم، وأنه قد فاز فى محافظة القاهرة 15 شابا بنظام القائمة و 14 بنظام الفردى، وأنه يتم الآن التواصل مع أعضاء مجلس النواب لطرح الآليات وسبل التعاون بين أعضاء برلمان الشباب وبين أعضاء مجلس النواب بحيث يكون برلمان الشباب صوت الشباب داخل قبة مجلس الشعب .





ويأتى برلمان الشباب بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمعايشة تلك التجربة الرائدة لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية.







