انعقاد اللجنة العلمية الدائمة للترقيات تخصص "الأنف والأذن" بطب طنطا

عقدت اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص "الأنف والأذن والحنجرة" اجتماعها اليوم بكلية الطب بجامعة طنطا، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وصرح الدكتور محمد ناصر الشيخ، أمين اللجنة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا، إجتياز اربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية متطلبات الترقى





وهم ا لدكتور محمد طموم طب طنطا، والدكتور أحمد سلامة طب المنصورة، والدكتور اشرف الدمرداش طب المنوفية، والدكتورة أميرة العسيلى طب أسيوط.



