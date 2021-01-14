انعقاد اللجنة العلمية الدائمة للترقيات تخصص "الأنف والأذن" بطب طنطا

عقدت اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص "الأنف والأذن والحنجرة" اجتماعها اليوم بكلية الطب بجامعة طنطا، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وصرح الدكتور محمد ناصر الشيخ، أمين اللجنة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا، إجتياز اربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية متطلبات الترقى
وهم الدكتور محمد طموم طب طنطا، والدكتور أحمد سلامة طب المنصورة، والدكتور اشرف الدمرداش طب المنوفية، والدكتورة أميرة العسيلى طب أسيوط.
شارك فى إجتماع اللجنة بالحضور الدكتور محمد ناصر الشيخ أمين اللجنة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور تامر أبو السعد أستاذ طب التخاطب وعميد طب المنصورة، والدكتور أحمد رجب الأستاذ بطب المنوفية، والدكتور عزالدين الشيخ الأستاذ بطب الزقازيق، وعبر الزوم الدكتور رضا كامل مقرر اللجنة والاستاذ بطب القصر العينى، والدكتورة سمية توفيق أستاذ طب السمع والاتزان بطب عين شمس، والدكتور بدر الدين مصطفى الأستاذ بطب عين شمس.