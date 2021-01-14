محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخطوات العملية الأولي في سبيل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مجال التنمية الزراعية والتي تعتبر من أهم محاور الإستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة التي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة ، وقد لاقت قبولا وتوجيهات بتعميمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.





حيث تعتمد الإستراتيجية على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والميزات النسبية في إطار ومحددات التنمية المستدامة،خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالتنمية المستدامة والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من المزايا التنافسية في بعض المجالات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي تم عقده "اليوم" "On line" والذي جمع المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة بعدد من أعضاء المنظمة ، حيث تم استعراض عدد من الخطوات العملية المشتركة التي تم التوصل اليها عن طريق التواصل المستمر بين الطرفين ، والخاصة في مجال الاستفادة من المنظمة في المشروع الذي تتبناه المحافظة لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، التي تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية بجانب إقامة منطقة لوجستية وميناء جاف، حيث قد وجه رئيس الوزراء مؤخرا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.





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وطالب المحافظ بخط زمني لتنفيذ الدراسات الشاملة التي تتطلب دعم المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء في الخطوات التالية التي تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء في مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن كل الدراسات التي تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة والمقومات والميزات المطلوبة جاهزة بشكل متكامل ودقيق ويمكن الاعتماد عليها بشكل فوري .





وأشار محافظ بني سويف إلى أن المشروع وغيره من المشروعات التي تستهدف التنمية الزراعية من خلال تحقيق أفضل استثمار للمقومات المتاحة في المجال،وتعظيم سلاسل القيمة المضافة ، قد تم إسناد الإشراف عليها لنائب المحافظ "د. عاصم سلامة " ، لاسيما وأن تخصصه الأصيل في مجال التنمية الزراعية ، مؤكدا على أن محور التنمية الزراعية الصناعية من أهم محاور وأهداف الخطة التنموية للمحافظة والتي تتسق وتأتي في إطار توجهات الدولة الحالية وفقا لرؤية مصر 2030 .





تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو(UNIDO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية ، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية .



