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محمد معيط: مليار جنيه لشراء لقاح كورونا وننتظر الفاتورة كاملة

الخميس 14/يناير/2021 - 07:51 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد إرتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى والذى لم يكن فيروس كورونا قد انتشر.

وأضاف معيط خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن حصيلة الإيرادات ارتفعت لـ 12.4% نتيجة عمليات الإصلاح التى تتم فى مصلحة الضرائب.

وأشار معيط إلى انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.


وتابع معيط قائلا:" المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، وتم تحويل مليار جنيه للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية".

ولفت وزير المالية، أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا، معقبا:" مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ  100 مليون مصرى".

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020. 


ولفت معيط  إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع  احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.


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