محمد معيط: مليار جنيه لشراء لقاح كورونا وننتظر الفاتورة كاملة

وأضاف معيط خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن حصيلة الإيرادات ارتفعت لـ 12.4% نتيجة عمليات الإصلاح التى تتم فى مصلحة الضرائب.





وأشار معيط إلى انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية.





وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.







وتابع معيط قائلا:" المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، وتم تحويل مليار جنيه للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية".





ولفت وزير المالية، أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا، معقبا:" مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ 100 مليون مصرى".



