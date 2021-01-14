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أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس الجزائري بعد انفجار ولاية تبسة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:34 م
رئيس الجزائر
رئيس الجزائر
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محمود نوفل
أعرب ‏الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون عن تعازيه  لأسر الجزائريين الذين انفجر عليهم لغم تقليدي بوادي خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة. 

وبحسب التغريدة الصادرة عن الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر فقد وصف تبون  العملية بالجبانة و الهمجية.


وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، أعلنت عن  مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة يدوية الصنع في مدينة تبسة شرق الجزائر. 

ومن ناحية أخرى، أصدر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد اليوم الخميس قرارا جديدا بتمديد الحجز الصحي المنزلي 15 يوما بداية من  السبت القادم  16 يناير الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد


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