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حقوق إنسان النواب: الفصل التشريعي لـ2021 سيكون مختلفًا في أدائه

الخميس 14/يناير/2021 - 09:11 م
ندى رأفت

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية مختلفة تمامًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مشيرًا إلى مشاركة عدد كبير من الشباب في المجلس وفي جميع اللجان.


وأضاف " محمد عبد العزيز " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أن نسبة مشاركة السيدات في المجلس هي الأعلى في تاريخ الحياة النيابية المصرية ، معقبًا : " وهذا تطور كبير ومختلف لم يحدث في البرلمانات السابقة " .


وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن البرلمان السابق أعطى لمجموعة من الشباب فرصة المشاركة في الحصول على العديد من المقاعد، ولكن أيضًا البرلمان الحالي أعطى نسبة للشباب في المشاركة أكثر من أي برلمان سابق .


وأكد " عبد العزيز " ، أن هناك توزيعا حزبيا كبيرا ، مشيرًا إلى أن هذا توجه هائل من مجلس النواب، ويبشر بأن هذا الفصل التشريعي سيكون مختلفًا في أدائه ، مؤكدًا ان انضمامه للجنة حقوق الإنسان يأتي لضخ جيل جديد ودماء جديدة لخدمة الشعب المصري، معقبًا : " الأهم من كل هذا ، أن نكون على قدر هذه الثقة " .

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