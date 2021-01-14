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محمد موسى: محافظ كفر الشيخ رجل مواقع مش بتاع مكاتب

الخميس 14/يناير/2021 - 09:37 م
محمد موسي
محمد موسي
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامي محمد موسى، بتطوير ورصف شارع إبراهيم المغازي بمحافظ كفر الشيخ بالإنترلوك، إضافة إلى إزالة التعديات على جانبي الطريق من أصحاب المحال.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين رجل مواقع مش بتاع مكاتب رجل تقريبًا كل يوم في الشارع بيتابع المشروعات التى تنفذ على أرض المحافظة وعشان كدة مؤشرات الإنجاز في كفر الشيخ واضحة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، خلال جولة تفقدية للمتابعة المستمرة للانتهاء من الأعمال الجارية في شارع إبراهيم المغازي، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة التعديات، ودهان الدور الأرضي بلون واحد، موجهًا بعدم إزالة واجهات المحال، حرصًا على مصلحة أصحابها.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى أصحاب المحال وقاطني الشارع، وأبدوا ارتياحهم لأعمال التطوير الجارية، والالتزام بخط التنظيم.
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