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الزراعة : يوجد فائض تصديري من بيض المائدة في مصر.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 09:37 م
دكتور حسام عبد الرازق
دكتور حسام عبد الرازق عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة
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محمود محسن
أكد الدكتور حسام عبد الرازق عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة أن هناك شقين للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني في مصر وهما الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.

وأضاف عبد الرازق خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه وصل إنتاج مصر إلى 13 مليار بيضة على مستوى العام. مشيرا إلى أنه حققنا اكتفاء ذاتيا ويوجد فائض تصديري من بيض المائدة في مصر.

وتابع أن الاحتياجات المحلية للسوق تتوقف على طبيعة المواسم، مؤكدا أننا لدينا فائض تصديري كبير حتى على مستوى الكتاكيت دجاج بياض.

وأشار عبد الرازق إلى أنه أصبح لدينا 14 منطقة مصنفة من المناطق الخالية من انفلونزا الطيور وفقا منظمة الصحة الحيوانية العالمية مما يخلق مناخا تصديريا عاليا. 
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