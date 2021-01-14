الزمالك يوافق على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي

وافق مسئولو نادي الزمالك على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما طلب مسئولو البنك الأهلي استعارة الثنائي.
ورحب مسئولو القلعة البيضاء بإعارة بامبو وفتحي بعد موافقة البرتغالي باتشيكو على رحيلهما على سبيل الإعارة في ظل عدم اعتماده على الثنائي في الفترة الحالية.
وطلبوا من مسؤولي البنك الأهلي التفاوض مع اللاعبين على التفاصيل المادية الخاصة بتعاقدهما قبل أن يتم حسم الأمور وتوقيع العقود.
ويسأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا استعدادا للقاء الجونة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.