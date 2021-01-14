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رياضة

الزمالك يوافق على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي

الخميس 14/يناير/2021 - 09:41 م
صدى البلد
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ملك موسي
وافق مسئولو نادي الزمالك على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما طلب مسئولو البنك الأهلي استعارة الثنائي.

ورحب مسئولو القلعة البيضاء بإعارة بامبو وفتحي بعد موافقة البرتغالي باتشيكو على رحيلهما على سبيل الإعارة في ظل عدم اعتماده على الثنائي في الفترة الحالية.

وطلبوا من مسؤولي البنك الأهلي التفاوض مع اللاعبين على التفاصيل المادية الخاصة بتعاقدهما قبل أن يتم حسم الأمور وتوقيع العقود.

ويسأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا استعدادا للقاء الجونة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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